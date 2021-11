Österreich bereitet landesweiten Lockdown für Ungeimpfte vor

Nachrichtenarchiv - 12.11.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Österreich steuert auf einen Lockdown für Ungeimpfte zu. Bundeskanzler Schallenberg kündigte an, am Sonntag würden entsprechende Entscheidungen gefällt. Hintergrund sind die hohen Fallzahlen der letzten Tage. In Österreich liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 760, zum Teil werden aus den Bezirken auch Werte um 2.000 gemeldet. Ein Lockdown für Ungeimpfte wurde schon für das Bundesland Oberösterreich beschlossen, die Regel dürfte auf das ganze Land ausgeweitet werden. Aus deutscher Sicht gelten weite Teile Österreichs, Tschechien und Ungarn von Sonntag an wieder als Hochrisikogebiet. Reise-Rückkehrer müssen dann zehn Tage lang in Quarantäne und können sich frühestens nach fünf Tagen freitesten. Geimpfte und Genesene sind davon ausgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2021 17:00 Uhr