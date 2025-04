Österreich begrüßt Abstimmung bei Zurückweisung

Österreich lobt deutsche Koalitionsvereinbarung zur Migrationsbeschränkung: Der darin enthaltene Passus, dass Zurückweisungen von Asylsuchenden an der Grenze nur in enger Abstimmung mit den Nachbarstaaten erfolgen sollen, sei begrüßenswert, hieß es aus dem Innenministerium in Wien. Man sei zuversichtlich, dass das Handeln der deutschen Behörden an den EU-Binnengrenzen auf dem Boden der Rechtsordnung erfolgt.

