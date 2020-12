Österreich beginnt heute mit Massentests

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Ab heute starten in einigen Bundesländern Österreichs freiwillige Corona-Massentests. Den Anfang machen Tirol, Vorarlberg und Wien. Bis Mitte Dezember können sich die Bürger in Österreichs Hauptstadt an drei Standorten testen lassen. Die Kapazität liegt bei bis zu 150.000 Tests pro Tag. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, mehrere Millionen Menschen untersuchen zu lassen. Auch Bundespräsident Van der Bellen rief die Österreicher dazu auf, das Angebot zu nutzen. Die Massentests gelten als wichtiger Baustein, um symptomfreie Infizierte, die das Virus unwissentlich verbreiten, zu erkennen und in Quarantäne schicken zu können. Österreich befindet sich derzeit noch in einem Lockdown. Zumindest die Beschränkungen im Handel sollen am kommenden Montag nach drei Wochen wieder aufgehoben werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 06:00 Uhr