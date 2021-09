Ölteppich treibt vor Lousiana

Söder warnt vor Linksruck nach der Bundestagswahl

Berlin: CSU-Chef Söder zeigt sich hinsichtlich der Wahlaussichten der Union skeptisch. Der Welt am Sonntag sagte er, die Lage sei sehr ernst, es werde knapp. Söder wörtlich: "Sollte die Union nicht in der Regierung sein, kommen schwerste Zeiten auf die Partei zu." Gleichzeitig warnte er vor einem Linksrutsch. Der führe immer in Arbeitslosgkeit und Verschuldung. Daran ändere sich auch nichts, falls es zu einem rot-grünem Bündnis mit der FDP käme. Die Liberalen als dann kleinster Partner könnten linke Politik nicht verhindern, so Söder. SPD-Kanzlerkandidat Scholz wäre es am liebsten, wenn Rot-Grün allein genügend Mandate für eine Regierungsbildung bekäme. Dem Tagesspiegel sagte er, beide Parteien hätten zwar unterschiedliche Ziele, aber viele Schnittmengen. Dagegen schließt SPD-Chefin Esken eine Einbindung der Linken nicht aus, sie stellt dazu aber Bedingungen. Unter anderem fordert sie von der Linken ein klares Bekenntnis zur Nato.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.09.2021 07:00 Uhr