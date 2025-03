Öltanker gerät in Nordsee in Brand

Schiffe kollidieren vor britischer Küste: In der Nordsee sind Medienberichten zufolge ein Öltanker und ein Frachtschiff zusammengestoßen. Der Tanker sei in Brand geraten, berichtete die BBC. Rettungsbote und Löschmannschaften seien nahe der Küste von East Yorkshire vor Ort. Ein Sprecher der Küstenwache bestätigte den Einsatz. Er dauert nach wie vor an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2025 13:45 Uhr