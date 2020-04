Ölförderstaaten einigen sich auf geringere Fördermenge

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 21:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Die weltweite Ölproduktion könnte demnächst gedrosselt werden. Die Organisation Erdöl exportierender Staaten, Opec, hat sich mit ihren Partnerländern auf eine geringere Fördermenge geeinigt. Ab 1. Mai sollen demnach pro Tag fast zehn Millionen Barrel Öl weniger gefördert werden. Das teilten mehrere Opec-Vertreter am Abend mit. Zuletzt hatte sich Mexiko einer Einigung verweigert. Die Produktionskürzung entspricht rund zehn Prozent der täglichen Ölförderung weltweit und soll für zwei Monate gelten. Möglicherweise schließen sich auch andere Staaten wie Kanada und die USA dem Schritt an. Die Ölförderländer wollen mit der Kürzung den Ölpreis stabilisieren. Dieser war in den vergangenen Wochen stark gefallen, zeitweise sogar auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren. Gründe sind die weltweit geringe Nachfrage nach dem Rohstoff wegen der Corona-Pandemie sowie ein Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien. Ob die Entscheidung der OPEC den Benzinpreis an den Tankstellen wieder steigen lässt, ist fraglich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 21:30 Uhr