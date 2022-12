Öl-Embargo der EU gegen Russland tritt in Kraft

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine tritt heute das EU-Embargo für per Schiff transportiertes russisches Rohöl in Kraft. Es betrifft rund zwei Drittel der russischen Öl-Lieferungen in die EU. Für Pipelines gibt es noch eine Ausnahme, weil einige Mitgliedsstaaten stark darauf angewiesen sind. Ab heute soll auch der von EU, G7 und Australien gemeinsam beschlossene Öl-Preisdeckel gelten. Die Länder hatten sich auf eine Obergrenze von 57 Euro pro Barrel verständigt. Für Moskau soll es damit schwerer werden, die Sanktionen durch Verkäufe an Drittländer zu umgehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 06:00 Uhr