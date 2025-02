Ökumenischer Gedenkgottesdienst für Anschlagsopfer in München

München Im Liebfrauendom hat am Abend ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für die Opfer des Anschlags auf einen Demonstrationszug am vergangenen Donnerstag stattgefunden. Der evangelische Landesbischof Christian Kopp sagte in seiner Predigt, diese Traurigkeit, der Schock bleibe für immer bei den Angehörigen und bei den Verletzten, bei den Helferinnen und Helfern. Wörtlich sagte er: "Wir bekommen solche Ereignisse nicht mehr aus unserem Gedächtnis". Die Blumen und Kerzen, die viele Münchner am Anschlagsort niedergelegt hätten, trösteten. Denn dahinter stünden Menschen, die mitfühlten. Bayerns Ministerpräsident Söder bezeichnete die Tat als feige, schändlich und verabscheuungswürdig. Es gebe so viele großartige Menschen mit Migrationshintergrund im Land, sie alle gehörten zu Bayern. Das Böse, das man bekämpfe, habe nichts mit Herkunft, Nationalität oder Religion zu tun, so der Ministerpräsident. Man lasse es nicht zu, dass die Gesellschaft gespalten werde, egal von welcher Seite.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2025 04:00 Uhr