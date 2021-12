Ökonomen warnen vor Preisblase am Immobilienmarkt

Nachrichtenarchiv - 22.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehrere Ökonomen warnen vor einer Preisblase am deutschen Immobilienmarkt. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet über eine entsprechende Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die auf Daten des Immobilienverbandes IVD basiert. Demnach kommt es in immer mehr Regionen in Deutschland zu spekulativen Preisübertreibungen bei Bauland, Häusern und Eigentumswohnungen. Betroffen seien vor allem Metropolen wie Berlin, Hamburg und München.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.12.2021 02:00 Uhr