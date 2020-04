Ökonomen warnen vor deutlichem Konjunktureinbruch

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: In einer Videokonferenz werden die EU-Staaten über Pläne beraten, wie die Corona-Krise wirtschaftlich bewältigt werden kann. Im Kern geht es um einen sogenannten "Wiederaufbaufonds". Die Gesamtsumme sowie die von einigen Staaten geforderte Vergemeinschaftung der Schulden und auch die Auszahlungsmodalitäten sind jedoch umstritten. Eine Lösung wird heute nicht erwartet. Unterdessen warnt eine Gruppe europäischer Wirtschaftsforschungsinstitute vor einem dramatischen Einbruch der Konjunktur in Europa. Allein in Deutschland könnte die Wirtschaft um fünf bis zehn Prozent schrumpfen, berichtet die Zeitung "Welt". Sie beruft sich auf eine Analyse der wirtschaftsnahen "Economic Think Tank Exchange", nach der im schlimmsten Fall die Industrieüproduktion sogar um 16 Prozent einbrechen könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 06:00 Uhr