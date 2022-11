Ökonomen loben den Pilotabschluss in der Metallbranche

Nachrichtenarchiv - 18.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Volkswirte bewerten den Pilot-Abschluss in der Metallbranche als guten Kompromiss. Der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, erwartet keine Lohn-Preis-Spirale bei einem durchschnittlichen Plus von vier Prozent. Die zusätzliche Einmalzahlung von 3000 Euro hält er für sinnvoll, da das Einkommen spürbar steigt, auch wenn die Inflation nicht ausgeglichen wird. Der Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg, Niklasch, spricht von einer Lastenteilung, die Standorte sichert. Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft verweist auf die vollen Auftragsbücher der Unternehmen. Die Arbeitgeber hätten kein Interesse an einem längeren Streik gehabt. (Stopp) Der Abschluss in Baden-Württemberg sieht 5,2 Prozent mehr Geld ab Juni und weitere 3,3 Prozent im Mai 2024 vor. Dazu kommt die steuer- und abgabenfreie Pauschale von 3.000 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2022 12:00 Uhr