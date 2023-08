Ökonomen haben Bedenken gegen Fördergeld für Chip-Werk in Dresden

Berlin: Die geplante Milliarden-Subvention für das Halbleiterwerk in Dresden wird von Ökonomen auch kritisch gesehen. Der Präsident des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Schmidt, ist skeptisch, dass die deutsche Konjunktur durch die Förderung den erhofften Schub bekommt. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sieht in den geplanten Chipfabriken von Intel in Magdeburg und TSMC in Dresden eine ungewisse Wette auf die Zukunft. Die Staatshilfen würden sich nur rechnen, wenn es dadurch einen Impuls für die gesamte regionale Wirtschaft gibt. TSMC hatte angekündigt, bis 2027 ein Halbleiterwerk in Dresden zu bauen und kann mit fünf Milliarden Euro Staatshilfe dafür rechnen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte erfreut auf die Ankündigung reagiert. Eine robuste heimische Halbleiterproduktion sei von großer Bedeutung für die globale Wettbewerbsfähigkeit, sagte er.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2023 04:00 Uhr