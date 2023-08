Ökonomen äußern Bedenken gegen Fördergeld für Chip-Hersteller TSMC

Dresden: Die Fördergelder für die geplante Chipfabrik in Dresden werden von Ökonomen auch kritisch gesehen. Der Präsident des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Schmidt, ist skeptisch, dass die deutsche Konjunktur durch die Förderung den erhofften Schub bekommt. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sagte dem BR, es sei sicher gut, ausländische Investitionen nach Deutschland zu bringen. Wichtiger noch wäre es aber, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, auch für deutsche Unternehmen, etwa durch den Abbau von Bürokratie. Der taiwanesische Chip-Riese TSMC hatte gestern angekündigt, bis zum Jahr 2027 ein Halbleiterwerk in Dresden zu errichten. Die Investitionssumme soll zehn Milliarden Euro übersteigen. Die Hälfte wird voraussichtlich als Subventionen von den Steuerzahlern in Deutschland aufgebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 08:00 Uhr