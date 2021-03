Öffnungsperspektive ist laut Söder keine Einbahnstraße

Nachrichtenarchiv - 05.03.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat davor gewarnt, die neuen Lockerungsmöglichkeiten für den Corona-Lockdown als unumkehrbar anzusehen. Der CSU-Vorsitzende sprach in der ARD von einem sehr ausbalancierten Konzept, in dem es vorsichtige Öffnungsperspektiven, aber auch eine Notbremse gebe. Wörtlich sagte Söder: "Es ist keine Einbahnstraße. Wenn die Zahlen wieder schlechter werden, werden die Öffnungen zurückgenommen." Der gefundene Kompromiss, so der Ministerpräsident weiter, bedeute Verantwortung für den Einzelnen und stelle eine Chance für die Bürger dar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.03.2021 01:00 Uhr