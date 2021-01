Öffnung von Kitas und Schulen hat für Merkel höchste Priorität

Nachrichtenarchiv - 21.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel hat die Corona-Strategie der Bundesregierung verteidigt. In einer Pressekonferenz machte sie deutlich, dass auch bei Erreichen der 50er-Inzidenz nicht alles wieder geöffnet werden könne. Ihre Priorität sei, dass Schulen und Kitas zuerst wieder den Betrieb aufnehmen. Aus praktischen Gründen müsste man dann wohl bald die Frisure aufsperren lassen, sagte Merkel. Sie plädierte für eine schrittweise Strategie und eine genaue Beobachtung der Auswirkungen. Wenn zu viel geöffnet wird, droht laut Merkel die Gefahr, dass die Infektionszahlen exponentiell wachsen. Aktuell bereitet der Kanzlerin vor allem das mutierte Coronavirus Sorge. Diese besonders ansteckende Variante hat die Infektionszahlen insbesondere in Großbritannien stark steigen lassen. Eine dritte Welle in Deutschland kann Merkel zufolge mit konsequenten Maßnahmen noch verhindert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 19:00 Uhr