Öffentlicher Verkehr fährt Betrieb nach Warnstreik langsam wieder hoch

Meldungsarchiv - 27.03.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Nach dem breit angelegten Warnstreik im öffentlichen Dienst und bei der Deutschen Bahn kehrt langsam wieder Routine ein. Der S-Bahn-Verkehr in der Landeshauptstadt werde nach und nach wiederaufgenommen, teilte die DB-Regio mit. Es komme jedoch weiterhin zu starken Einschränkungen in und um München, so das Unternehmen. Auch die Bayerische Regiobahn erklärte, man hoffe, nun wieder einen Stundentakt gewährleisten zu können. Den ganzen Tag über gab es zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen. Im Fernverkehr hatte die Bahn den Betrieb komplett eingestellt. An den meisten Flughäfen blieben die Maschinen am Boden. Für morgen rechnen die Verkehrsbetriebe aber wieder mit weitgehend normalen Abläufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 19:00 Uhr