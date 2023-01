Öffentlicher Nahverkehr in Augsburg wird teurer

Nachrichtenarchiv - 01.01.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Der öffentliche Nahverkehr wird in Schwaben im neuen Jahr vielerorts teurer. So wird etwa die Streifenkarte im Gebiet des Augsburger Verkehrsverbundes künftig 13,20 Euro statt bisher 12 Euro kosten. Auch die Preise für Einzeltickets und für Monatskarten steigen um etwa 10 Prozent. Der Stadtrat hatte die Tariferhöhung im Herbst mit Verweis auf die gestiegenen Energiepreise beschlossen. In Kempten und im Oberallgäu wird es zumindest zum Jahresbeginn noch keine Tarifanpassung geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2023 07:00 Uhr