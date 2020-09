Öffentlicher Dienst steht vor neuen Warnstreiks

Nachrichtenarchiv - 20.09.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Auf die Menschen in Deutschland kommen neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu. Wie die Gewerkschaft Verdi ankündigte, beginnen erste Warnstreiks mit regionalem Bezug am Dienstag. Nach Angaben von Verdi ist auch die zweite Verhandlungsrunde für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen am Vormittag ergebnislos geblieben. Damit seien Warnstreiks unvermeidlich. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 4,8 Prozent höhere Löhne, monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr. Zudem verlangen die Gewerkschaften eine Angleichung der ostdeutschen Wochenarbeitszeit an den Westen. Streiks wären etwa bei Kitas oder der Müllabfuhr bis zur dritten Tarifrunde möglich, die am 22. und 23. Oktober stattfinden soll. Verdi München twitterte: "Wenn kein passendes Angebot kommt, sind die Münchner Betriebe streikbereit."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2020 13:00 Uhr