Öffentlicher Dienst: Schlichter für mehr Geld in zwei Stufen

Schlichter präsentieren Kompromissvorschlag für Öffentlichen Dienst: Demnach sollen die Beschäftigten von Bund und Kommunen zum Monatswechsel drei Prozent mehr Geld bekommen, mindestens aber 110 Euro im Monat. In gut einem Jahr soll es einen weiteren Zuschlag von 2,8 Prozent geben. Wegen der Schlichtung gilt gerade eine Streikpause. Zuvor hatte es großflächige Arbeitsniederlegungen in Kitas, an Flughäfen und bei der Müllabfuhr gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2025 17:45 Uhr