Öffentliche Sammlung ersteigert ehemaliges Raubkunst-Gemälde

München: Ein Bild des Impressionisten Lovis Corinth ist am Abend für 377.000 Euro versteigert worden. Nach Angaben des Münchner Auktionshauses Neumeister geht das Gemälde "Liegender weiblicher Akt" an eine öffentliche Sammlung; an welche, ist nicht bekannt. Die Versteigerung fand demnach im Einvernehmen mit den Erben des früheren Besitzers Oskar Skaller statt. Der jüdische Politiker hatte das 1915 entstandene Werk in seiner Sammlung, bis er auf Druck der Nazis sein Vermögen aufgeben musste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 22:00 Uhr