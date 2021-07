OECD warnt vor wirtschaftlichen Folgen durch Schulschließungen

Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Schulschließungen in der Corona-Krise haben nach Einschätzung der OECD soziale Benachteiligungen in Deutschland verschärft. Der Bildungsdirektor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Schleicher, sagte im MDR, gerade Schüler aus schwierigerem Umfeld seien weit zurückgefallen. Das werde sich auf ihr Arbeitsleben auswirken und damit auf die gesamte Wirtschaft. Schleicher wörtlich: "Unsere Schulen heute sind unsere Wirtschaft morgen, und der langfristige volkswirtschaftliche Schaden ist gewaltig." Schleicher forderte, Schulen bis zum nächsten Schuljahr technisch so umzurüsten, dass der Unterricht auch bei schwieriger Infektionslage ungestört fortgeführt werden könne. Im internationalen Vergleich habe Deutschland da großen Nachholbedarf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2021 12:00 Uhr