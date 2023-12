OECD veröffentlicht Ergebnisse von neuer Pisa-Studie

Berlin: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - kurz OECD - stellt am Vormittag eine neue Pisa-Studie vor. Darin werden die Lernleistungen von 15 Jahre alten Schülerinnen und Schülern international verglichen. Im Fokus steht diesmal das Fach Mathematik. Es geht in der Pisa-Studie vor allem darum, ob die Jugendlichen das Gelernte sinnvoll anwenden und verknüpfen können. In der letzten Studie von 2018 ließen die Leistungen der deutschen Schüler in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz wieder nach. Im EU-Durschnitt lagen damals Finnland und Estland vorne. Mit Spannung wird heuer erwartet, wie sich die Corona-Pandemie auf die Leistung ausgewirkt hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 07:00 Uhr