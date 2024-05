OECD senkt Wirtschaftsprognose für Deutschland

Berlin: Die deutsche Wirtschaft kommt nach Einschätzung der OECD nur langsam in Fahrt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat ihre Prognose für das Wachstum erneut gesenkt - auf 0,2 Prozent. Für keine andere große Industrienation wird demnach eine so schwache Konjunktur vorausgesagt. Erst im kommenden Jahr soll es mit 1,1 Prozent wieder nach oben gehen. Zum Vergleich: Für die Weltwirtschaft insgesamt hob die OECD ihre Prognose für das laufende Jahr auf 3,1 Prozent an. Der OECD-Deutschlandexperte Grundke erklärte, dass die Produktion in der energieintensiven Industrie hierzulande immer noch beeinträchtigt ist und gleichzeitig einen hohen Stellenwert einnimmt. Als weiterer Grund wird die restriktive Steuerpolitik genannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 13:00 Uhr