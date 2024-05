OECD senkt Prognose für Wirtschaftswachstum in Deutschland

Paris: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland erneut nach unten korrigiert. Für das laufende Jahr wird nur noch ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Als Gründe nennen die OECD-Experten Probleme bei der energieintensiven Industrie, eine restriktive Fiskalpolitik mit der Schuldenbremse und Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung von geplanten Subventionen und Infrastrukturprojekten. Den Ausblick für die weltweite Konjunktur hob die Organisation dagegen an: Die OECD erwartet für dieses Jahr ein globales Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem die USA. Für das kommende Jahr rechnet die OECD für Deutschland dann wieder mit einem stärkeren Wachstum von 1,1 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2024 17:45 Uhr