OECD fordert Deutschland zu mehr Anstrengungen bei Klimazielen auf

Meldungsarchiv - 08.05.2023 19:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hat die Bundesregierung aufgefordert, ambitionierter zu handeln, um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Entsprechende Vorschläge macht die OECD in ihrem Wirtschafts- und im Umweltprüfbericht für Deutschland, die an die zuständigen Minister Lemke und Habeck übergeben wurden. Handlungsbedarf sieht die Organisation vor allem im Verkehrssektor. Als Maßnahmen nennt die OECD einen breiteren Einsatz von Tempolimits, Mautgebühren oder die Anhebung von Parkgebühren. Der Anteil der E-Autos am gesamten Fahrzeugbestand steige rasch, sei aber nach wie vor gering. Außerdem attestiert die OECD Deutschland einen "großen Infrastrukturstau". Auch wegen des Investitionsbedarfs für die ökologische und digitale Transformation gelte es, Ausgaben stärker zu priorisieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2023 19:45 Uhr