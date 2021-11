"Ocean Viking" darf mit mehr als 300 Migranten an Bord Sizilien anlaufen

Notrufnummern 110 und 112 waren großflächig ausgefallen

Berlin: Die Notrufnummern 110 und 112 sind am Morgen in mehreren Bundesländern ausgefallen. Betroffen waren laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz unter anderem Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt sowie die Großstädte Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main. Auch in Bayern waren die Notrufnummern zeitweise nicht erreichbar, etwa im Raum München, in Stadt und Landkreis Regensburg sowie in den Landkreisen Cham und Neumarkt in der Oberpfalz. Inzwischen haben die Leitstelle Regensburg und die Feuerwehr München die Warnung aufgehoben. In Köln gab es in der Früh zudem einen großflächigen Ausfall von Strom, Telefonnetz und Trinkwasser.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.11.2021 11:45 Uhr