Ocean Viking darf mit 113 Flüchtlingen an Bord in Ravenna anlegen

Kurzmeldung ein/ausklappen US-Supreme Court hält an Corona-Abschieberegelung fest

Washington: In den USA bleibt eine umstrittene Abschieberegelung vorerst in Kraft, die aus der Frühzeit der Corona-Pandemie stammt. Der Oberste Gerichtshof entschied auf Antrag mehrerer Bundesstaaten, sie jetzt noch nicht auslaufen zu lassen; im Februar will er sich erneut mit dem Thema befassen. Auf Basis der Vorschrift können Migranten, die über die mexikanische Grenze in die USA kommen, zurückgewiesen werden - zum Schutz vor einer Ausbreitung des Corona-Virus. In den vergangenen Wochen waren besonders viele Menschen aus Latein- und Mittelamerika an die Südgrenze der USA gekommen, weil sie mit einem Wegfall der Einreise-Regel gerechnet hatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2022 01:00 Uhr