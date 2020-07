"Ocean Viking" darf in sizilianischen Hafen einlaufen

Tschetschenischer Asylbewerber in Österreich auf offener Straße erschossen

Wien: In der Nähe der österreichischen Hauptstadt Wien ist ein 43-jähriger Asylbewerber aus Tschetschenien auf offener Straße erschossen worden. Nach Polizeiangaben wurde ein Landsmann von ihm nach einer Verfolgungsjagd in Linz festgenommen. Ein weiterer Mann, der am Tatort zunächst als Zeuge galt, wurde demnach ebenfalls in Haft genommen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagabend. Ob es einen politischen Hintergrund gibt, ist noch unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.07.2020 03:00 Uhr