"Ocean Viking" bringt Flüchtlinge in Apulien an Land

Ampelkoalition beschließt 65-Milliarden-Entlastungspaket

Berlin: Die Ampelkoalition will die Menschen in Deutschland wegen Inflation und Energiepreisen um weitere 65 Milliarden Euro entlasten. Konkret ist vorgesehen, die Energiepreispauschale von 300 Euro, die alle einkommensteuerpflichtigen Bürger in diesem Monat erhalten, im Dezember auch Rentnern zu zahlen. Studierende und Fachschüler sollen eine Einmalzahlung von 200 Euro bekommen. Das Kindergeld soll im nächsten Jahr um 18 Euro pro Monat für das erste und zweite Kind angehoben werden. Zum nächsten Jahr soll es eine Wohngeld-Reform geben, mit der eine Heizkostenkomponente eingeführt wird. Entschieden wurde außerdem unter anderem, dass das 9-Euro-Ticket für den Regionalverkehr einen Nachfolger erhalten soll. Zur Finanzierung des Pakets will die Koalition hohe Gewinne von Energieunternehmen abschöpfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2022 18:00 Uhr