Obstbauern am Bodensee kämpfen weiter mit Trockenheit

Lindau: In vielen Regipnen Bayerns ist es weiterhin zu trocken. Am Bodensee macht das den Obstbauern zu Beginn der Apfelsaison zu schaffen. So sagte etwa Obstbauer Willhalm aus Lindau dem BR, Regen sei dringend nötig, auch wenn wenig Niederschlag weniger Pilzbefall bedeute. Wie er, so klagen auch weitere Landwirte über steigende Preise für Diesel und Pflanzenschutz, aber auch für Personal und Reparaturen. Viele Betriebe versuchen, sich beispielsweise durch Direktvermarktung und Hofläden breiter aufzustellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2025 09:00 Uhr