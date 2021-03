Oberverwaltungsgericht Münster kippt Corona-Beschränkungen für Einzelhandel in NRW

Nachrichtenarchiv - 22.03.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Münster: Die Corona-Beschränkungen für den Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen sind teilweise außer Kraft gesetzt worden. Aus Sicht des Oberverwaltungsgerichts Münster verstoßen die Kundenbegrenzung pro Quadratmeter sowie die bislang erforderliche Terminbuchung gegen den Gleichheitsgrundsatz. Damit darf in Nordrhein-Westfalen jetzt vorerst wieder der gesamte Einzelhandel ohne Einschränkungen öffnen. Zur Begründung hiess es, das Land habe unzureichend differenziert, welche Waren zum Grundbedarf des täglichen Lebens gehören. Seit dem 8.März durften nach Lebensmittelgeschäften auch Schreibwarenläden und Buchhandlungen öffnen. Das Gericht gab einem Eilantrag der Elektronikkette Media-Markt statt. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Das Land, so das Gericht, könne aber auf Grundlage des Urteils eine kurzfristige Neuregelung schaffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2021 12:00 Uhr