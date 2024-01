Oberstes US-Gericht setzt striktes Abtreibungsverbot in Idaho in Kraft

Washington: Das Oberste Gericht der USA hat das strikte Abtreibungsgesetz im Bundesstaat Idaho vorläufig wieder in Kraft gesetzt. Damit werden Frauen auch Not-Abtreibungen verweigert, die per Bundesgesetz möglich sind. Der konservativ dominierte Supreme Court setzte eine Anhörung in der Hauptsache zu dem Verfahren für April fest. Der Oberste Gerichtshof hatte im Juni ein umstrittenes Urteil gefällt, das die Zuständigkeiten für den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in die Hände der einzelnen Bundesstaaten legt. Idaho hat eines der striktesten Abtreibungsgesetze der USA. US-Präsident Biden kritisierte die "gefährlichen Abtreibungsverbote".

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 12:45 Uhr