Oberstes US-Gericht kippt liberales Abtreibungsrecht

24.06.2022 19:15 Uhr

Washington: Das Recht auf Abtreibung in den USA ist nach fast einem halben Jahrhundert Geschichte. Der mehrheitlich konservativ besetzte Oberste Gerichtshof hat das landesweite liberale Abtreibungsrecht gekippt. Die Richter machten damit den Weg frei für strengere Abtreibungsgesetze in den einzelnen US-Staaten. In der Urteilsbegründung heißt es, die Verfassung gewähre kein Recht auf Abtreibung. In etwa der Hälfte der Bundesstaaten dürfte es nun zu weitgehenden Einschränkungen kommen: In Missouri und South Dakota wurden bereits unmittelbar nach dem Urteil entsprechende Gesetze erlassen. Kalifornien, Oregon und Washington kündigten an, das Recht auf Abtreibung zu erhalten. US-Präsident Biden bezeichnete die Entscheidung in einer ersten Reaktion als "tragischen Fehler" - Ex-Präsident Trump begrüßte das Urteil als eine Entscheidung Gottes.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2022 19:15 Uhr