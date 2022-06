Oberstes US-Gericht kippt liberales Abtreibungsrecht

Nachrichtenarchiv - 24.06.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Das Recht auf Abtreibung in den USA ist nach fast einem halben Jahrhundert Geschichte. Der mehrheitlich konservativ besetzte Oberste Gerichtshof hat das landesweite liberale Abtreibungsrecht gekippt. Die Richter machten damit den Weg frei für strengere Abtreibungsgesetze in den einzelnen US-Staaten. In der Urteilsbegründung heißt es, die Verfassung gewähre kein Recht auf Abtreibung. In etwa der Hälfte der Bundesstaaten dürfte es nun zu weitgehenden Einschränkungen kommen. Als erster Bundesstaat nach dem Urteilsspruch hat Missouri bereits Abtreibungen verboten. -Schon Anfang Mai hatte das Magazin "Politico" einen Entwurf veröffentlicht, aus dem bereits hervorging, dass das Gericht so entscheiden will. Daraufhin gab es einen Aufschrei von Frauenrechtsorganisationen, Kliniken und Liberalen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2022 18:00 Uhr