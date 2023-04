Oberstes US-Gericht hält Zugang zu Abtreibungspille aufrecht

Kurzmeldung ein/ausklappen Kubicki will CO2-Bepreisung beim Sprit auf Prüfstand stellen

Berlin: FDP-Vize-Parteichef Kubicki will die Verteuerung von Benzin und Diesel durch die CO2-Bepreisung auf den Prüfstand stellen. Diese für Anfang des Jahres geplante Preiserhöhung um 1,5 Cent pro Liter war wegen der enorm gestiegenen Energiekosten um ein Jahr verschoben worden. Kubicki sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", jetzt sei genug Zeit, sich am Ende für eine möglichst sozialverträgliche Lösung zu entscheiden. Nach seinen Worten fühlen sich die Menschen schon jetzt von manchen klimapolitischen Ambitionen und deren konkreten Folgekosten überfordert. Der FDP-Politiker warnte vor neuen gesellschaftlichen Spaltungen. Die FDP setzt am Vormittag ihren Bundesparteitag in Berlin mit inhaltlichen Weichenstellungen fort. So will die Partei die Einwanderung für Fachkräfte erleichtern, Steuererhöhungen ausschließen und sich zur Einhaltung der Schuldenbremse bekennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2023 08:00 Uhr