Oberstes Gericht in Israel befasst sich mit Justizumbau

Jerusalem: Das Oberste Gericht in Israel befasst sich seit dem Vormittag mit einem zentralen Baustein der umstrittenen Justizreform. Zum ersten Mal in der Geschichte des Gerichts kamen alle 15 Richter zusammen, um über Petitionen gegen die verabschiedete Grundgesetzänderung zu beraten. Ein Vertreter der Regierung bezweifelte in dem Verfahren, dass das Gremium unvoreingenommen und unparteiisch entscheiden kann. Gerichtspräsidentin Hayut entgegnete, man befasse sich mit "vitalen Interessen der Öffentlichkeit". Mit einer Entscheidung des Gerichts wird frühestens in einigen Wochen gerechnet. Die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu hatte die Justizreform im Juli verabschiedet. Damit wird dem Gericht die Möglichkeit genommen, gegen unangemessene Entscheidungen der Regierung oder seiner einzelnen Mitglieder vorzugehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 23:00 Uhr