Oberstes Gericht Brasiliens ordnet Räumung von LKW-Blockaden an

Brasilia: Nach der Niederlage von Präsident Bolsonaro in Brasilien und gewaltsamen Protesten seiner Anhänger hat sich der Oberste Gerichtshof eingeschaltet. Die Richter forderten die Autobahnpolizei auf, umgehend die Straßensperren von Bolsonaro-Unterstützern aufzulösen. Gleichzeitig warfen sie den Beamten Versäumnisse vor. Denn von mehr als 500 Straßensperren waren bis zum Mittag erst 300 geräumt. Seit dem Wahlsieg des linken Herausforderers Lula hatten Lastwagenfahrer im ganzen Land Fernstraßen blockiert und teilweise Reifenstapel angezündet. In Brasilien wird aber ein Großteil der Güter über diese Straßen transportiert. Bolsonaro hat sich seit der Bekanntgabe der Ergebnisse in der Nacht zum Montag nicht öffentlich geäußert. Sein Kommunikationsminister kündigte jedoch eine Rede des rechtsextremen Amtsinhabers an und erklärte, dieser werde das Wahlergebnis nicht anfechten.

