Oberster Verfassungsschützer sieht neue Qualität bei Antisemitismus erreicht

Nachrichtenarchiv - 08.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Antisemitismus in Deutschland hat für den Verfassungsschutz eine neue Qualität und eine neue Dynamik erreicht. Behördenchef, Haldenwang, sagte der "Süddeutschen Zeitung", er wolle nicht immer in Begriffen wie dramatisch oder besorgniserregend sprechen, da höre irgendwann keiner mehr hin. Wörtlich sagte er: "Wenn mir jüdische Bürgerinnen und Bürger sagen, dass sie sich fragen, wann der Zeitpunkt erreicht ist, Deutschland zu verlassen - dass sie überhaupt schon an diesem Punkt sind: Dann ist die Lage schlimm." Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Straftaten gegen Juden ist laut Haldenwang deutlich gestiegen. Vorurteile und Hass gebe es aber nicht nur unter Rechtsextremen: Der Antisemitismus sei eine, wie er sagt, erstaunliche Gemeinsamkeit von ansonsten ganz unterschiedlichen Demokratiefeinden. Haldenwangs Behörde legt am Montag ihren ersten Lagebericht zum Antisemitismus vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2020 09:00 Uhr