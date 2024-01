Oberster Sozialrichter plädiert für Abschaffung von Minijobs

Kassel: Der Präsident des Bundessozialgerichts, Schlegel, hat sich dafür ausgesprochen, die sogenannten Minijobs abzuschaffen. Der morgigen "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte Schlegel, eine solche Reform würde die Sozialkassen entlasten und dem Arbeitsmarkt guttun. Seiner Auffassung nach sollten allenfalls noch Schüler und Studenten diese geringfügigen Beschäftigungen ausüben dürfen. Minijobber können sich nach wie vor von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Dadurch sind deren monatliche Abzüge deutlich geringer. Laut Schlegel bekommen Menschen, die ihr Leben lang geringfügig beschäftigt sind, aber auch keine auskömmliche Rente. Viele sind dann auf staatliche Unterstützung angewiesen. Geringfügige Beschäftigung werde so spätestens in der Alterssicherung sozial ungerecht, weil sie der Allgemeinheit Kosten aufbürdet, so Deutschlands oberster Sozialrichter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2024 21:45 Uhr