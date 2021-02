Oberster Rechnungshof rügt Kauf von Gelände für TU Nürnberg

Lufthansa-Maschine landet nach über 15 Stunden auf Falklandinseln

Mount Pleasant: Nach rund 16 Stunden ist ein Airbus der Lufthansa vor Kurzem auf der Militärbasis Mount Pleasant auf den Falklandinseln gelandet. Es war der längste Non-Stopp-Passagierflug in der Geschichte der Fluggesellschaft. Die Maschine war am Abend in Hamburg gestartet. An Bord waren Forscher des Alfred-Wegener-Instituts und die neue Crew des Forschungs-Eisbrechers "Polarstern". Auf dem Forschungsschiff werden sie zwei Monate in der Antarktis Langzeitdaten für Klimavorhersagen sammeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.02.2021 13:15 Uhr