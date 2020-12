Oberster Patientenschützer will mehr Unterstützung für die Pflege

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, hat mehr praktische Hilfe für die Pflege in der Corona-Pandemie gefordert. Vielerorts seien die wichtigen FFP2-Masken Mangelware und es fehle an Helfern, die Corona-Schnelltests durchführen können, sagte Brysch im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Außerdem sei angesichts der vielen Anbieter nicht klar, welche Tests den Qualitätsansprüchen genügen. Außerdem kritisierte Brysch, dass Konzepte nicht weiterentwickelt worden seien oder immer noch komplett fehlen würden, obwohl die Lage viel dramatischer sei als im März oder April. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 23.449 Neuinfektionen, das sind gut 640 mehr als vor einer Woche. Innerhalb eines Tages starben zudem 432 Menschen mit oder an Covid-19.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 08:00 Uhr