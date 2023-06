Oberster Gerichtshof in den USA verbietet Universitäten positive Diskriminierung

Kurzmeldung ein/ausklappen Französischer Polizist sitzt nach tödlichem Schuss auf 17-Jährigen in U-Haft

Paris: Nach dem tödlichen Schuss auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in einem Pariser Vorort ist gegen den mutmaßlichen Schützen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sitzt der Polizist wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung in Untersuchungshaft. Der Beamte hatte das Feuer eröffnet, als der Jugendliche am Steuer eines Autos plötzlich beschleunigte. Nach dem Vorfall war es zwei Nächte in Folge in mehreren Städten des Landes zu gewalttätigen Protesten gekommen. Autos und Mülleimer brannten, über 100 Polizeibeamte wurden verletzt, es gab mehrere Festnahmen. Weil weitere Proteste erwartet werden, soll heute Abend im Großraum Paris der Bus- und Straßenbahnverkehr eingestellt werden. In der kommenden Nacht sollen 40.000 Polizisten für Ordnung sorgen, mehr als vier Mal so viele wie gestern.

