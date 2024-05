Oberrabbiner Goldschmidt erhält Karlspreis

Aachen: Der Präsident der Europäischen Rabbiner-Konferenz, Pinchas Goldschmidt, hat den Internationalen Karlspreis erhalten. Er wird zusammen mit den jüdischen Gemeinden für sein Engagement zur Verständigung in Europa ausgezeichnet. In seiner Dankesrede sagte Goldschmidt, er sei von ganzem Herzen Europäer. Europa sei ein Jahrhundertprojekt des Friedens, der Freiheit und der Demokratie. Zugleich forderte Goldschmidt mehr Engagement gegen zunehmenden Judenhass. Auch er habe Probleme mit der israelischen Regierung. Allerdings habe die Hamas den Krieg begonnen und könne ihn sofort beenden, indem sie Geiseln freilasse, so Goldschmidt. Unmittelbar vor der Verleihung hatte Wirtschaftsminister Habeck die Festrede gehalten. Darin würdigte er Goldschmidt für seine Entscheidung, Russland zu verlassen, um gegen den Ukraine-Krieg zu protestieren. Das zeuge von Goldschmidts historischem Gerechtigkeitssinn, so Habeck.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2024 15:00 Uhr