Oberleitungsschaden sorgt für Probleme im Münchner Zugverkehr

München: In der Landeshauptstadt sorgt ein Oberleitungsschaden für erhebliche Probleme im gesamten Zugverkehr. Nach Angaben der Bahn ist neben dem Fern- und Regionalverkehr auch die S-Bahn in München betroffen. Sie fällt derzeit im gesamten Stadtgebiet aus. Derzeit können Züge den Hauptbahnhof weder anfahren noch verlassen. Von Zugreisen nach München werde abgeraten. Wie es heißt, kann die Störung voraussichtlich erst bis morgen Abend beseitigt werden. Was zu der Beschädigung der Oberleitung im Münchner Stadtteil Laim geführt hat, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 16:00 Uhr