Oberleitungsschaden legt Münchner Hauptbahnhof lahm

München: Bahnreisende von und nach München müssen derzeit mit Verspätungen und Ausfällen ihrer Züge rechnen. Wegen eines Oberleitungsschadens sei der Bahnhof aktuell nicht anfahrbar, teilt die Bahn auf ihrer Webseite mit. Man arbeite mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung. Betroffen sind demnach sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr. Nach BR-Informationen können Züge weder in den Bahnhof ein- noch ausfahren. Beeinträchtigungen gibt es deshalb auch auf der Stammstrecke der S-Bahn. Sie ist zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Wie lange die Reparatur dauern wird und was den Schaden verursacht hat, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 14:00 Uhr