Oberleitungsschaden in Niederbayern verursacht Zugausfälle

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt, aber kaum noch Regen

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, in Alpennähe auch längere sonnige Abschnitte. In Unter- und Oberfranken gelegentlich Regen, teils noch mit Gefahr von Straßenglätte. Höchstwerte -2 bis +8 Grad. In der Nacht im Südosten örtlich neblig, in Franken auch Regen. Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen und am Donnerstag oft bewölkt und zeitweise Regen, am Freitag auch gebietsweise ergiebiger Regen. Höchstwerte 2 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2022 10:00 Uhr