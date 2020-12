Oberfranken verwendet Pannen-Impfstoff jetzt doch nicht

Nachrichtenarchiv - 28.12.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bayreuth: Anders als zunächst erwartet, beginnt Oberfranken doch nicht am Nachmittag mit den Corona-Impfungen. Der Impfstoff aus der ersten Lieferung werde nicht verwendet, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Lichtenfels. Dies hätten sämtliche von der Panne in der Kühlkette betroffenen Landräte in Oberfranken gemeinsam beschlossen, eine entsprechende Erklärung werde vorbereitet, hieß es weiter. Der Lichtenfelser Landrat Christian Meißner sprach im BR-Interview von einer Vorsichtsmaßnahme. Wenn man Zweifel habe, sollte man entsprechend handeln, so Meißner, das Vertrauen in den Impfstoff sei viel zu wichtig. Oberfrankenweit gab es einzig in Bamberg keine Probleme mit der Kühlung. Im restlichen Bayern liefen die Impfungen wie geplant an. In einigen Regionen sind die zur Verfügung stehenden Impfdosen sogar bereits aufgebraucht. So hoffen beispielsweise Landshut und Nürnberg auf raschen Nachschub.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2020 15:00 Uhr