Oberfranken erwartet Puzzle-Fans aus ganz Deutschland

Köditz: Im Landkreis Hof treffen sich heute Puzzle-Fans aus ganz Deutschland, Österreich und Tschechien zu einer Meisterschaft. In der oberfränkischen Gemeinde Köditz versuchen beim sogenannten Speed-Puzzeln Zweier-Teams und Einzelpersonen so schnell wie möglich Puzzle mit jeweils 500 Teilen zusammenzulegen. Die 20-jährige Informatik-Studentin Katharina Reiner aus Köditz hat das Treffen organisiert. Sie ist bisher Deutschlands schnellste Puzzlerin, - sie landete bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Spanien auf Rang 7.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 06:00 Uhr