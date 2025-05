Oberbürgermeister-Amt in Würzburg wird in Stichwahl vergeben

Würzburg: Die Entscheidung, wer neuer Oberbürgermeister in der unterfränkischen Stadt wird, fällt in der Stichwahl. Im ersten Durchgang konnte sich keiner der vier Bewerber durchsetzen. In die Stichwahl in zwei Wochen gehen der Grünen-Politiker Martin Heilig und Judith Roth-Jörg von der CSU. Heilig holte im ersten Wahlgang mit knapp 40 Prozent die meisten Stimmen. Roth-Jörg erreichte fast 24 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag etwas niedriger als vor fünf Jahren. Die OB-Wahl in Würzburg findet außerplanmäßig statt, weil der bisheriger Amtsinhaber Schuchardt zum Deutschen Städtetag wechselt.

