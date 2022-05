Oberammergau eröffnet 42. Passionsspiele

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oberammergau: In dem oberbayerischen Dorf haben am Nachmittag die 42. Passionsspiele begonnen. Nach der zweijährigen Verschiebung infolge der Corona-Pandemie sind über 4.000 Zuschauer zu Gast - unter ihnen Prominenz aus Politik und Kunst. Ministerpräsident Söder hat in der Pause der fünfeinhalbstündigen Vorstellung zu einem Staatsempfang geladen. Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen wiesen im Eröffnungsgottesdienst auf die Bedeutung der Passionsgeschichte und ihre aktuellen Bezüge für die Menschen in Kriegs- und Krisenregionen hin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 19:00 Uhr